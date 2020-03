Ehdotukseen toriparkin toteuttamisesta tuli koronan kokoinen aukko

Kaupungin torstai-iltana julkaisema päätösehdotus toriparkin toteuttamisesta osuu tietenkin huonoon saumaan, keskelle pahinta pandemiaa.

Koronaviruksen aiheuttamaa talousromahdusta tai mahdollisia tulevia talouden epävarmuuksia ei esitystekstissä mainita. Ehkä tämä hurja aika sentään säikäytti sen verran, ettei 15-sivuisessa tekstissä myöskään sanota enää aiemmin esitettyä arviota investoinnin suuruudesta (yli 30 miljoonaa euroa).

Jo aiemmin on puhuttu, että kaupungin investointipäätös voisi tulla jopa vasta kymmenen vuoden päästä. Se toistetaan nytkin. Koronan vaikutusta tai ei.

Toki päätösehdotus rahastakin puhuu. Tai tarkemmin rahoituksesta. Tai vielä tarkemmin rahoitusrakenteesta.

”Laitoksen toteutus- ja käyttövaiheen rahoituksesta voi vastata kaupungin pysäköintiyhtiö. Rahoitus ei siten ole osa kaupungin suoraa käyttötaloutta tai pois muusta palveluverkosta.” Noin ehdotus muistuttaa, kaupungin aiemmin esittämien linjausten mukaisesti.

”Lyhyellä aikavälillä” rahoitus tulisi pysäköintiyhtiölainasta sekä vapaaksiosto- ja velvoitepaikkamaksuista. Lainan rahoituskulut katettaisiin pysäköintimaksuilla.

Pidemmän päälle ”laitos rahoittaa toimintansa” (mikä tarkoittanee, että sen pitäisi kattaa ainakin kulunsa).

Tarkoitus on, että pysäköintilaitoksen talous muodostuu pääosin ulkopuolisesta rahoituksesta, lukuun ottamatta niitä pysäköintipaikkoja, jotka kaupunki tarvitsee omaan käyttöönsä, kuten Raatihuoneen pihapysäköintiä korvaavat paikat.

Tuntuu jokseenkin kornilta, että tällaisena aikana olemme kohta taas toriparkista torailemassa. Se ei toki ole asiaa valmistelleiden viranhaltijoiden vika.

Mutta se vähän on, että tämä ensi tiistaina kokoontuvalle kaupunkirakennelautakunnalle tehty esitys olisi voinut olla selkeämpikin.

Selkeä, suorastaan odotetun selkeä, ehdotus on siinä, että se johdonmukaisesti jatkaa linjaa, joka valmistelussa on kaupungilla ollut: toriparkki on hankkeen koosta huolimatta vain osa laajempaa suunnitelmaa, keskustavision mukaista Hämeenlinnan kaupunkikeskustan kehittämistä.

Maanalaisen pysäköintilaitoksen toteuttaminen on edellytys monille keskustan kehittämishankkeille; ilman päätöstä pysäköintiratkaisusta ei hankkeita tai maankäyttöä voida realistisesti edistää, valmistelijat kirjoittavat.

Toteuttaminen. Se on avainsana – myös hämmennyksen ja varmasti jatkoväännön avain.

Toisessa esityslistapykälän kohdassa sanotaan, että ”pysäköintilaitoksen toteuttamispäätös mahdollistaa asemakaavoituksen ja kiinteistöjen kehittämishankkeiden eteenpäinmenon”.

Ovatko kaupungin luottamuselimet siis kuitenkin nyt tekemässä päätöstä toriparkin toteuttamisesta? Vaikka ehkä vasta kymmenen vuoden päästä ”ajankohtaistuu varsinainen investointipäätös”, kuten ehdotuksessa sanotaan.

Toteuttamispäätös, rakentamispäätös, investointipäätös, kaavoituksenjatkamispäätös… Ehkä tämä pian selviää, nyt kun ehdotus on mustana valkoisella.

Sekin valjennee, kuinka kaupunki olettaa ja odottaa, että nyt ehdotettava päätös todella saisi liikkeelle keskustan kiinteistöinvestoinnit. Kun kuitenkin se lopullinen(?) päätös investoinnista tehdään ehkä vasta ensi vuosikymmenellä.

