Ei etäkoulua vaan etäelämää varten. Tulevaisuus menee vauhdilla kohti etää.

Koronataudin oireluetteloissa mainitaan äkillinen kuume muttei tätä: äkillinen asiantuntijuus.

Tarkoitan sitä totuuden torven töräyttelyä asioissa, joiden nuoteista äkkiasiantuntija ei ota mitään tolkkua.

Mitä kauempana omat kouluvuodet, sitä tiukemmat mielipiteet etäopetuksen autuudesta tai kauhuista.

Monella on itsellään etäkotiläksyt tekemättä. Verkkokeskustelussa on jopa sotkettu reaaliaikainen etäopetus verkkokursseihin, jotka sentään vaativat aikuismaista itseopiskelua ja -kuria.

”Ei koulua, vaan elämää varten” on aivan pöljä sanonta. Ikään kuin koulu ei olisi elämää, tai ei vielä elämää.

Sanonta suorastaan kiistää kouluttautumisen, oppimisen ja kasvamisen itseisarvon, välineellistää.

Ehkä roomalaiset eivät tarkoittaneet, että ”ei koulua, vaan työelämää varten”, mutta kyllä fraasia on modernina aikana tuossakin merkityksessä viljelty.

Tehdään nyt myönnytys ja sanotaan, että koulua käydään myös työelämää varten. Millaista työelämää varten?

Työelämä on yhä enemmän etätyöelämää, vaikkei koskaan kokonaan eikä kaikilla. Tuo vaatii taitoja, joita koulunkin on opetettava.

Yksinkertaista. Mutta kun ei ole. Perusopetuslaki ei oikeastaan salli etäopetusta.

Etätulevaisuus on lähitulevaisuutta. Tulevaisuus menee vauhdilla kohti etää, kaiken etää, entistä enemmän tietoteknisvälitteistä etäelämää.

Siihen vaikuttavat kaiken maailman virukset, ilmastonmuutos ja siitä seuraavat asenteiden ja käyttäytymisen muutokset, talouden alati nopeutuvat mullistukset.

Etä(työ)elämän taitoja on opetettava kunnolla jo peruskoululaisille. Käsitys syntyjään digitaitavista lapsista ja nuorista on pelkkä myytti, joka on siinnyt laskutikkusukupolvien epävarmuudesta.

Ei voi olla kauan niin, että etäopetusta annetaan vain, kun kaikki on kriisissä. Eikä niin, että sitä annetaan lähinnä niille, jotka ovat sairauden tai muun vakavan syyn vuoksi jäämässä kyydistä. (Tuollaisen opetuksen laki onneksi mahdollistaa.)

Oli lupaava alku, että jokusen vuoden takaisiin, uusiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tuli vihdoin myös etäopetuksen mahdollisuus.

Mutta lakipäivitys kaipaa suunnitelmallisen etäopiskelujakson kaikille. En sano kuinka pitkän ja minkä ikäisille. En ole asiantuntija.