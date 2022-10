Eipä tulisi mieleenkään kertoa tässäkään Suomen sotasalaisuuksia – Vihamielisiä tiedustelupalveluita kiinnostavia tietoja vapaasti saatavilla?

Ennen tämänkin jutun julkaisemista olisi n voinut sanoa päätoimittajalle, että ”lue nyt tarkasti, koska sinähän tästä vankilaan saatat joutua”. E ipä oikein enää sananvapauslain aikana kannata, koska jos häkin ovi heilahtaa, niin se heilahtanee vain minun takanani. Vanhan kunnon painovapauslain aikana päätoimittajan vastuu oli laajempi.

Helsingin Sanomien vuonna 2017 julkaisemaa Viestikoekeskusta käsitellyttä juttua koskevassa oikeudenkäynnissä ei ole syytteessä Hesarin vastaava päätoimittaja, vaan kolme toimittajaa, joille on Helsingin käräjäoikeudessa luettu syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja paljastamisen yrityksestä. Syyttäjä vaatii heille vähintään puolentoista vuoden ehdollista vankeutta .

Hesarin vastaava päätoimittaja on keskittynyt lähinnä kiemurtelemaan, kun hänen osuuttaan jutun julkaisua koskeneessa prosessissa on kysytty. Hän sai asiassa jo oman ”vapauttavan sa ” eli syyttämättäjättämispäätöksen vuosi sitten .

Kuka päätti jutun julkaisusta ? T ekikö päätöstä lopulta kukaan, ja juttu päätyi lopulta lehteen ihan kuin itsestään? No sitä ei tietysti usko kukaan . O losuhteiden sanelemaa tapahtumasarjaa on paha selvittää jälkikäteen.

Juttu on kaikkinensa tavattoman mutkikas jo yksin Suomen turvallisuutta koskevien tietojen luonteen vuoksi. Syyttäjä ei aio edes esittää oikeudessa asiakirjoja, joita syytteet koskevat.

Edes asiakirjoihin lyötyjen ” salainen ” tai ” erittäin salainen ” -leimojen merkityksestä ei ole ihan tarkkaa selvyyttä. Leimoja on paljon sellaisissa vanhoissa julkaisuissa ja asiakirjoissa, jotka ovat auttamatta jo jääneet ajastaan . N äin leiman ” salainen ” viimeksi vapaassa myynnissä SA-kaupassa olleessa ohuessa kirjasessa eli neuvostovalmisteisen taistelupanssarivaunu T-72:n työkaluluettelossa.

Samassa isänmaallishenkisessä kaupassa on monia Suomen armeijan salaisia aseita, kuten vuosimallin 62 maastopukuja ja varmaan taas metsäsuksiakin talven nietoksille.

Hesarin juttu vuonna 2017 liittyi tiedustelulainsäädä ntöön, jonka pelättiin puut tuvan kansalaisten perusoikeuksiin. Otsikko kuului: ” Salainen yksikkö saisi siepata sähköpostejasi ” . Heilui myös hesarilainen itsekorostuksen sapeli. Kovin, kovin raflaava oli “etusivun vinkki”: ” Suomen salaisin paikka ” , mikä alleviivasi jutun luonnetta, samoin kuin ” salaisuusleimojen ” kuvat lehden sisäsivulla.

Se oli silloin ja nyt on nyt. Maailma ja paljon puhuttu turvallisuusympäristö ovat rajusti mullistuneet. Silti on rajusti yliampuvaa puhua, että oikeudenkäynnissä on kysymyksessä kaikkien suomalaisten turvallisuus. Jos on ollenkaan, niin vain kovin suhteellisella tavalla. Onneksi.

Puolustuksen mukaan jutussa esitetyt tiedot ovat olleet toistakymmentä vuotta vanhoja ja hankittavissa myös julkisista lähteistä. Miksi Hesari ei sitten käyttänyt niitä?

On peräti huolestuttavaa, jos vihamielisiä tiedustelupalveluita kiin n ostavat tiedot ovat kaikkien saatavilla – tai luettavissa Hesarista. Puolustusvoimille on ihan riittävän häpeällistä, jos ja kun Hesarille vuodettiin salaisia tietoja, edes vanhoja.

En ole pitkään aikaan ollut reserviläisenä mukana maanpuolustusvalmisteluissa, tai muutenkaan saanut käsiini salaista tai siihen rinnastettavaa tietoa. Tietämättömyys suojelee. Olen myös häpeämättömän onnellinen siitä, että vapaassa maassa ei kaikesta ker rota julkisesti. Se kun suojelee juuri vapautta, sananvapauttakin.