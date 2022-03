Ikänurkka-kolumni: Elämää eletään vain eteenpäin – Päätökset ja ratkaisut tehdään sillä viisaudella, mitä on käytettävissä

Wärtsilä, Pernon telakka Vihkimistilaisuus 1976-09-22.

Näin lukee lautasessani. Tuo yli 45 vuotta vanha lautanen on kulkenut mukanani muistona työkomennuksesta, johon jouduin opiskelun aluksi. Vihkimistilaisuudessa oli satoja osallistujia ja me nuoret naiset tarjoilimme ruoka-annoksia pitkiin pöytiin. En ollut kovin innoissani, mutten voinut kieltäytyäkään tehtävästä.

Vuodet, opiskelut, työpaikat, ihmissuhteet ja elämänkohtalot ovat vieneet meitä itse kutakin erilaisiin elämänvaiheisiin. Olemme myös tehneet valintoja, jotka myöhemmin ovat osoittautuneet pettymyksiksi, jopa vääriksi.

Suuret taloudelliset odotukset ovat saattaneet kääntyä tappioksi. Pettymykset ja epäonnistumiset ovat saattaneet herättää meissä katumuksen liekin. Pahimmillaan se on syönyt energiaa tai jopa lamauttanut kokonaan. Kyky nähdä selviytymiskeinoja on kadonnut.

Suurimmat pettymykset koetaan ihmissuhteissa, kun luottamusta ei enää ole eikä halua ihmissuhteen jatkumiseen.

Kun on tutkittu katumusta ja katkeruutta, ovat suurimmaksi katumuksen syiksi nousseet tekemättä jääneet asiat. Miksi en uskaltanut tehdä? Miksi en hakenut opiskelemaan tai työhön? Miksi en kysynyt selitystä hylkäämiselle? Miksi en kertonut äidilleni, miten tärkeä ja rakas hän oli?

Katumuksen ja erehdyksen tunteet ovat inhimillisiä, mutta niihin ei pidä jäädä rypemään. Päätökset ja ratkaisut tehdään aina sillä viisaudella, mitä on käytettävissä.

Toisten tekemät virheet tai teot eivät korjaannu moitteilla ja arvostelulla. Joskus ääneen ihmettely on arvostelua parempi. Energiaa, aikaa, unettomia öitä ei kannata katumiseen loputtomasti hukata. “Elämää eletään vain eteenpäin”

Lähimmäiselle voi antaa anteeksi, itsestä puhumattakaan. Täydellisiä emme ole, ja sanoisinko, että ”oppimassa ollaan”, niin kuin läheinen työtoverini aikoinaan sanoi, kun joku meni pileen!

Erityisesti meidän ikäihmisten tulee juuri tänään tehdä ja toimia niiden mahdollisuuksien mukaan, mitä käytettävissä on. Emme varmuudella tiedä, mitä mahdollisuuksia meillä on huomenna.

Tänään voimme opetella tietokonetaitoja, soittaa ystävälle, auttaa ystävää, kuunnella äänikirjaa, haistella kevättä ja herkutella parsalla. Voimme myös osallistua omaan harrastusryhmään, vastata kyselyyn, tai soittaa naapurin ovikelloa.

Hämeenlinnassa on menossa kymmeniä toimintoja ja harrastuksia, joihin sinä olet tervetullut mukaan. Silloin on mahdollisuus kokea erilaisia asioita, joita ehkä on joskus ajatellut tai toivonut. Myöhemmin ei tarvitse katua ”miksen silloin?”.

Kun muutama vuosi sitten olin Välimerellä laivan kyydissä, joka oli valmistunut Turun Wärtsilän telakalta, ei minua kaduttanut enää opiskeluaikainen työkomennus, päinvastoin!

Iloisena olin mukana todistamassa yhtä suomalaista onnistumista yrityksestä, joka on antanut työtä tuhansille ja menestystä Itsenäiselle Suomelle. Koskaan ei voi tietää, miten paljon pieni palvelus tai työ voi merkitä tulevaisuudessa.

Kirjoittaja on Vanhusneuvoston varajäsen

