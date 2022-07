Kolumni: En halua pitkän matematiikan laudaturia, vaan yleissivistävän opetuksen

Lukiolaissa kerrotaan: ”Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.” Itse voisin lisätä kyseiseen pykälään myös seuraavan: “…paitsi jos et osaa matematiikkaa.” Lukion tehtävä on tarjota yleissivistävää opetusta, jonka tarkoituksena on tehdä meistä opiskelijoista sivistyneitä kansalaisia. Suomalainen lukio-opetus on kuitenkin menossa suoraan sanottuna alaspäin. Yhä useampi opiskelija kärsii ahdistuksesta ja suurista paineista....