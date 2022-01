Entä jos pankki irtisanoisi lainasi korkojen kohotessa? – Oomi irtisanoi jo sähkösopimukset

Sähkönmyyntiyhtiö Energia 247 ilmoitti joulukuun alussa, että se lopettaa toimintansa. Energia 247 oli ilmeisesti ostanut sähköä edullisesti päivän markkinahintaan ja myynyt sitä määräaikaisilla sopimuksilla. Kun markkinahinnat kohosivat pilviin, yhtiö joutui vaikeuksiin. On arvailtu, kuinka paljon sähkömarkkinoilla on yrityksiä, jotka ovat harjoittaneet samanlaista huuhaa-kauppaa kuin Energia 247. Energia 247 on energia-alan ulkopuolinen peluri, joka oli haistanut...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja