Epätodennäköistä odotellessa

Ennen Australian löytämistä ihmiset olivat vakuuttuneita siitä, että kaikki joutsenet ovat valkoisia. Sittemmin nämä asiat on tiedetty paremmin, siihen tarvittiin vain yksi musta lintu.

Filosofi Nassim Nicholas Talebin vuonna 2007 julkaistun The Black Swan: The impact of the highly improbable -kirjan jälkeen mustalla joutsenella on monesti viitattu erittäin epätodennäköiseen taloustapahtumaan. Sellaiseen, jota on mahdotonta ennustaa etukäteen ja jolla on suuri vaikutus jopa maailmanlaajuisesti.

New Yorkin terrori-iskuja ei kyetty ennustamaan, mutta Yhdysvaltojen asuntomarkkinoiden lainakriisistä varoitteli lukuisa joukko taloustieteilijöitä.

Se, mihin kriisin eskaloituminen Lehman Brothersin kaatumisen jälkeen johti, oli puolestaan jonkinlainen musta joutsen. Luottamuspulan synnyttämät rahoitusongelmat levisivät Wall Streetin pankkisektorin kautta ympäri maailman.

Nyt, lähes tasan 11 vuotta myöhemmin, Suomessa voidaan lähinnä elätellä toivoa epätodennäköisestä. Siis siitä, ettei käytännössä jo päällä oleva Euroopan teollisuustaantuma tarttuisi muuhun talouteen ja siitä, että Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump pääsisi lopultakin sopuun kiinalaisten kanssa tullimaksuista. Jos näin ei käy, taantumaa pukkaa Suomeenkin, ennemmin tai myöhemmin.

Kaiken lisäksi korkotilanne on kummallinen ja ennenkuulumaton. Eurooppa siirtyy nollakorkoista koko ajan negatiivisten korkojen suuntaan.

Esimerkiksi Saksan valtionlainojen korot ovat painuneet yhä enemmän pakkaselle. Sijoittajat toisin sanoen maksavat valtioille siitä, että saavat antaa niille lainaa.

Julkisuuteen on aivan vakavissaan jaettu myös lausuntoja, joiden mukaan tallettajien pitäisi maksaa pankeille siitä, että roposia makuutetaan käyttelytileillä. Voi olla, että tällainen on hetken kuluttua täyttä totta.

Miljardiomaisuuden päällä istuvan eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto pohti perjantaina, ettei näin laajamittaista negatiivisten korkojen tilannetta ole ollut koskaan historiassa. Murron mielestä tilanne Euroopassa on mennyt jo Japanin yli, ja Japani on sentään elänyt äärimmäisen alhaisten korkojen maailmassa vuosikymmeniä.

Entä jos epätodennäköinen olisikin tällä kertaa positiivinen yllätys? Katseet kääntyvät lähinnä Washingtoniin.