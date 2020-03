Epävarmuuden sietämisen harjoittelua

Kovina aikoina kolumnistit siteeraavat usein älykkäitä ihmisiä; tieteilijöitä, taiteilijoita, historian suurmiehiä ja visionäärisiä ajattelijoita. Se saa kirjoittajankin vaikuttamaan fiksummalta, joten ei tehdä poikkeusta. Paitsi että tämä ajattelija saattaa olla tuttu nimi muista kuin tavanomaisista ympyröistä

Täältä pesee: Everyone has a plan until they get punched in the face. Vapaasti suomennettuna kaikilla on siis suunnitelma – ennen kuin tulee nyrkistä naamaan.

Se on yllättävän fiksu päätelmä näinä aikoina, vaikka onkin brutaali ja kuulostaa markan aforismilta.

Sillä näinhän tässä on käynyt. Hallituksella oli omat työllisyys- ja taloustavoitteensa, kunnilla omat virityksensä, kouluilla kunnianhimoiset opetussuunnitelmat, suurilla ja pienille yrityksillä villit kasvuskenaariot, kansalaisilla ajatuksensa kesälomasta, urheiluharrastajilla tavoitteelliset päämäärät. Ja niin edelleen.

Sitten tuli se pienenpieni perkele jostain kiinalaiselta eläintorilta tai mistä lie, kuin kuvainnollinen nyrkki nenään.

Pienenpienen perkeleen jälkeen maailma ei ole välttämättä enää entisensä – ja ehkä hyvä näin. Globalisaation voittokulku haavoittuvine alihankintaketjuineen ottaa iskun leuankärkeen; tolkuton lentomatkustelu vähenee, luksusristeilijöillä riekkuminen matkalla ei minnekään ehkä kyseenalaistetaan aikaisempaa paremmin.

Ehkä normaalin arjen arvostus kohoaa ja huoltovarmuuden, toimivan terveydenhoidon, verojenmaksun, paikallisten palvelujen sekä lähielämysten merkitys ymmärretään taas hetken paremmin. Sitä saa ainakin toivoa.

Valmiiksi suunnitellussa arjessa mennään työpaikalle, kännykät piippaavat varttia ennen kalenterimerkittyä palaveria, lapset heitetään harrastuksiin, firma pysyy jotakuinkin raiteillaan ja viikonlopun vakavin pähkinä purtavaksi on se, otetaanko italialaista vai chileläistä.

Nyt, kun nyrkki on naamassa, pitää harjoitella epävarmuuden sietämistä. Se on yllättävän hankalaa, kun samalla on huoli pirullisesta taudista, joka osuu väistämättä moneen meistä.

Niin, kenen viisauksia alussa siteerattiin? Mike Tysonin, tuolloin kouluttamattoman nuorukaisen ja voittamattomalta vaikuttaneen nyrkkeilijän, kovien katujen kasvatin.

Elämä ja suunnitelmat ovat jo muuttuneet monin tavoin. Kannattaa muistaa, että Suomella on melkeinpä parhaat eväät selviytyä tästäkin.