Ihminen ei ole mitään, jollei hänellä ole sosiaalinen media hallussa. Siellä pitää olla ja kehittyä. Mutta miten selviytyä sosiaalisen median viidakossa, kun uusia kanavia tulee jatkuvasti? Jokainen pitäisi ottaa haltuun, hallita ja osallistua. Aika ei vain riitä. Näiden vinkkien avulla on helppo valita, mikä on sinun paikkasi. Näin et hukkaa aikaasi kaikkialla vaan tiedät, mihin...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja