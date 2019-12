Eurooppaan pyrkivät vähenivät mutta hätätila jäi

EU:sta tulee pian yhtä maata pienempi. Britannia päätti torstain vaaleissa suunnastaan: pääministeri Boris Johnson sai vahvan mandaatin viedä maa pois EU:sta.

Brexit ei ole ainoa unionin yhtenäisyyttä vähentävä tekijä.

EU ei ole onnistunut luomaan pysyvää järjestelmää siitä, kuinka menetellään EU:n ulkorajoille saapuvien ihmisten kanssa. Se on johtanut solidaarisuuden kriisiin.

Asiasta puhuu muun muassa ajatushautomo European Council on Foreign Relations.

Rannikkovaltiot, kuten Italia, Espanja ja Kreikka, kokevat jäävänsä yksin.

Ne eivät luota muihin jäsenvaltioihin, jotta saisivat apua saapuvien ihmisten kanssa.

Muut maat eivät puolestaan luota rannikkovaltioihin siinä, että ne rekisteröisivät kaikki saapujat.

Välimeren siirtolaiskriisistä on tullut ikään kuin pysyvä hätätila, johon EU:ssa yritetään löytää väliaikaisia ratkaisuja tilanteen mukaan.

Fakta on se, että tulijamäärät ovat pudonneet selvästi. Tänä vuonna tulijoita on ollut noin 105 000, mikä on kymmenesosa huippuvuodesta 2015.

Tulijoiden vähentyminen ei ole kuitenkaan johtanut yhtään sen hallitumpaan siirtolaispolitiikkaan tai siihen, että heillä tehtäisiin aiempaa vähemmän populistista politiikkaa jäsenmaissa.

Pahimmillaan turvapaikanhakijat jaetaan eri maiden kesken alus kerrallaan.

Vastuuta pallotellaan paitsi toisille jäsenmaille, myös muiden muassa salakuljettajille, järjestöille, Turkille ja Pohjois-Afrikan maille.

Samalla Eurooppaan pyrkiviä ihmisiä kuolee yhä Välimerellä.

Tänä vuonna merellä arvioidaan menehtyneen yli 1 200 ihmistä.

Mitä voisi tehdä toisin?

Ursula von der Leyen , joka toimii uuden EU-komission puheenjohtajan, vaati syksyllä uudenlaista ja pysyvää pelastustoimintaa Välimerelle väliaikaisten ratkaisujen sijaan.

Hän on puhunut myös laillisten tuloreittien puolesta: sellaisia olisivat työmahdollisuudet ammattitaitoisille työntekijöille ja kansainvälinen suojelu sen tarpeessa oleville.

Tällaiset keinot saattaisivat sekä lisätä jäsenmaiden keskinäistä solidaarisuutta että vähentää kuolemantapauksia merellä.

Jää nähtäväksi, millaisen johtajuuden von der Leyen ottaa asiassa.

EU on osoittanut yhtenäisyyttä aivan viime päivinä.

Varhain perjantaina jäsenvaltioiden johtajat sitoutuivat hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä ja antoivat samalla vahvasti kivihiilestä riippuvaiselle Puolalle erivapauden.

Näinkin voi toimia epätäydellisessä unionissa: kaikki eivät onnistu heti yltämään yhteisiin tavoitteisiin, mutta muut voivat auttaa.