Fiksukin nuori voi lipsua limpparilinjasta, jos luottoa on liikaa

Valtaosa Riihimäen seudun yläkoululaisista ei ole kiinnostunut päihdekokeiluista, julisti tiedote viime viikolla. Paikallisen kyselyn otanta oli pieni, mutta tulokset samansuuntaisia kuin muissa selvityksissä. Nuorille ei enää maistu tupakka, eikä limpparilinjalla pysymistä katsota kieroon.

Toivoa sopii, että nuorisokyselyt kertovat totuuden. Kanta-Hämeestä ei tarvitse mennä kauas, kun päihdeongelmat rävähtävät silmille. Poliisi on puhunut jo pitkään Lahden hankalasta tilanteesta. Alaikäiset addiktit ja välittäjät eivät ole katukuvassa mikään harvinaisuus.

Etelä-Suomen Sanomien mukaan (7.11.) Lahden tilanne on pahentunut, vaikka huumekauppaan on pyritty puuttumaan aktiivisesti. Hämeenlinnassa tilanne ei ole tiettävästi yhtä vaikea, mutta ongelma on olemassa. Vain vuosi sitten poliisi paljasti kaupungissa toimineen alaikäisten huumeringin.

Päihdekokeiluihin altistaa luottamuksellisten aikuissuhteiden, ystävien ja harrastusten puute. Kokemusasiantuntijana väitän, että ”hyvienkin perheiden” lapset osaavat hölmöillä.

Turengissa nuorisotoimintaa 1990-luvun puolivälin jälkeen edustivat lähinnä yläkoululaisille ja lukiolaisille suunnatut diskot. Sinne ei ollut asiaa selvänä, ainakaan jos oli lokeroinut itsensä pikkupahisten kastiin.

Kylältä löytyi helposti ostoksille suostuvainen aikuinen, joten kaveripiiristäni useimmilla alkoholinkäytön perusteet olivat tukevasti hallussa jo yläasteella. Omat ensikännit tuli vedettyä viinipullosta toisessa yläasteen diskossa, mutta opin myös säilyttämään kasvoni näyttelemällä tarvittaessa humalaista uskottavasti.

Useimmille riitti kaljanlipitys, mutta kannabista, lääkkeitä ja pirtua oli jo tuolloin pikkukylässä melko helposti saatavilla, jos niitä halusi. Yllättävän moni halusi, eikä vanhemmilla ollut asiasta hajuakaan.

Tuolloisista asenteista kertonee jotain, että aikuiset järkkärit päästivät diskoon sisälle, jos pystyi kävelemään. Teknisen työn opettajan hyväksymänä useimpien poikien työlistalla seiskaluokalla oli ”viikonlopun virta-avain”: mutterista ja metallivarresta väsätty pullonavaaja.

Ongelmanuoria on aina, mutta heitä on vielä enemmän, jos aikuiset eivät puutu tai uskovat liian luottavaisesti nuorten omaan harkintakykyyn.