Häirintää mitannut kysely paljastaa, ettemme ole oppineet yhtään mitään

Hei sinä!

Kova, jopa käskevä huuto herätti monen muunkin huomion taannoin Hämeenlinnan rautatieasemalla. Etelään menevä arki-iltapäivän juna oli juuri pysähtynyt, ja asemalaituri suhisi ihmisiä. Ilmeisesti miespuolinen huutaja sai haluamansa henkilön huomion, kun jatkoa seurasi:

– Erittäin hyvännäköinen nainen! ohihuutelija ilmoitti.

En tiedä, kenelle huuto oli tarkoitettu. En myöskään tiedä, miten huudon kohde otti tämän julkisen viestin vastaan. Luultavasti sen huutanut mies tarkoitti terveiset kehuna, mutta yhtä todennäköisesti lopputuloksena oli ahdistus.

Asemahuutelija palautui mieleen tiistaina, kun Palvelualojen ammattiliitto Pam julkaisi tiistaina tuoreen tutkimuksensa palvelualalla työskentelevien kokemuksista.

Pamin kyselyn mukaan noin 70 prosenttia alle 25-vuotiaista oli kokenut seksuaalista häirintää työssään. Tilanne on pahin tarjoilijoilla. Kaikkiaan häirintää kohdanneiden osuus kasvoi viiden vuoden takaisesta.

”Jos jokin koetaan häiritsevänä, se on todennäköisesti häirintää.”

Tämä siitä huolimatta, että metoo-liike toi epäasiallisen käytöksen ja ei-toivotut seksuaaliset kokemukset julkiseen parrasvaloon.

Pahimmillaan viime vuosina on paljastunut systemaattista vallankäyttöä, jossa seksillä tai ahdistelulla on ollut osuutensa. Häirinnän uhri on voinut sietää kokemaansa, koska on ajatellut, ettei kokemuksista kertominen muuta yhtään mitään. On vaiettu ja kestetty.

Ahdistelua koskeva keskustelu on saanut miettimään, mitä sanoo ja mitä on myös sanonut. Ytimessä on se, että jos jokin koetaan häiritsevänä, se on todennäköisesti häirintää. Ihan sama, mitä sitä on luullut viestivänsä.

Tämä on tullut selväksi, jos on kuluneen parin vuoden aikana yhtään pitänyt silmiään auki.

Asenteet seksuaalista häirintää kohtaan ovat tiukentuneet, mikä on tervetullutta. Ei kenenkään pidä sietää häirintää, tytöttelyä, pojittelua eikä varsinkaan mitään sitä vakavampaa.

Kuvaavaa on sekin, että seksuaalirikoslainsäädäntöäkin kirjoitetaan parhaillaan uusiksi, vaikka edellisestä päivityksestä on vasta muutama vuosi. Kaikkea häiritsevää ei voi kuitenkaan tiukat laitkaan kitkeä. Asemahuutelijat ja tarjoilijoita ahdistelevat todistavat, ettei maailma vieläkään ole valmis.