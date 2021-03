Hallituksen piinaviikolla höpistiin taas juristeriaa - kansakuntaa kokoavaa viestintää ei luoda pääministerin Get Over It -vinoiluilla

Kärsimysviikko tuli hallitukselle viikon aikaisessa. Julkinen keskustelu on täyttynyt – taas kerran – mitä ihmeellisimmistä termeistä, rajoitusnippeleistä, perustuslakitulkinnoista ja porsaanreikiä suunnitelmista etsivistä aikuisista viisastelijoista. Absurdeja näytelmiäkin nähtiin.Totuus on kuitenkin se, että me teemme tämän itse, jokainen tahollaan – tai sitten emme noudata rajoituksia, jolloin kitkuttelemme kohti kesää mitenkuten ja tauti leviää miten leviää.Hallituksen viestintää on…