Haloo Hämeenlinna, herätys! Kuinka monta konsulttia tarvitset kertomaan, että olet kaupunki järven rannalla?

Jokohan Hämeenlinna vihdoinkin tajuaa olevansa järvenrantakaupunki? Ei Vanajavettä, sen rantaa rakkaampaa. Ja tuota rantaa on täällä sentään yllättävän paljon, vieläpä sangen lähellä keskustaa, jonka kehittämisen tuska on loputon. Tuhansien järvien ja 107:n ihan kivan kesäkaupungin maassa järvikaupungin on rohkeasti erottauduttava. Pyöritelkää vaan kaupungin uuden strategian sanaleikkejä loputtomiin, mutta päättäkää, että on aika lyödä isoa rumpua...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja