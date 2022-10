Hämeen Sanomien verkkosivut uudistuvat ensi viikolla – Lukijat pääsevät kommentoimaan juttuja

Hämeen Sanomien verkkosivut saavat ensi viikon tiistaina uuden ilmeen.

Painetun lehden ulkoasu muuttui viime keväänä, nyt uudistuu verkkosivujen ulkoasu. Tämän jälkeen sekä printti että verkko ovat visuaalisesti samankaltaisia.

Toimitukselle muutokset ovat olleet suuria ponnistuksia, koska käytännössä kaikki työvälineet ovat muuttuneet. Seitsenpäiväiselle uutislehdelle muutos on tarkoittanut, että kaikki uudistukset on viety läpi arkisessa uutisryskeessä. Lehti on tehtävä joka päivä ja hyvin olemme tehneetkin. Samalla olemme ottaneet haltuun uudet ohjelmistot, uudet julkaisutavat ja uuden visuaalisen ilmeen. Hämeen Sanomien porukasta voi olla ylpeä!

Hämeen Sanomien sovelluksen takaa on tähän mennessä löytynyt sekä päivän näköislehti että uutisvirta.

Ensi viikon tiistaina nykyinen sovellus päivittyy päivän lehti -sovellukseksi, josta löytyy päivän Hämeen Sanomat näköislehtenä sekä Hämeenlinnan Kaupunkuuutisten näköislehti.

Päivän lehti -sovelluksessa pääsee myös ratkomaan sudokuja ja ristikoita virtuaalisesti. Tätä palvelua on jo moni nykyinen tilaaja kiitellyt. Ei enää revittyjä sanomalehden sivuja, vaan ristikoita voi täyttää näppärästi vaikka puhelimellaan oli sitten kotona tai tien päällä.

Mitä sitten nykyisen tilaajan pitää tehdä? Nykyinen sovellus päivittyy automaattisesti, mutta jokaisen käyttäjän pitää kirjautua palveluun uudestaan omalla mediatunnuksellaan. Suurimmalla osalla tilaajista mediatunnus on oma sähköpostiosoite.

Päivän lehti -sovelluksen lisäksi otamme käyttöön uutissovelluksen, josta löytyy ympäri vuorokauden päivittyvä uutisvirta.

Uutissovelluksesta näkee nopeasti, mitä Hämeenlinnan seudulla, maakunnassa ja maailmalla tapahtuu. Pikakuvakkeen voi ladata lehden verkkosivuilta ensi tiistaiaamusta alkaen.

Uutta on myös se, että kirjautuneet tilaajat pääsevät jatkossa kommentoimaan Hämeen Sanomien juttuja uutissovelluksessa eli verkkosivuilla.

Lukijoiden kommentoinnin mahdollistaminen on meille selkeä parannus. Toivomme rakentavaa keskustelua, mutta jos mopo karkaa käsistä, keskustelua moderoidaan ja asiattomat viestit poistetaan.

Verkkouudistuksen vuoksi nykyiset verkkosivut ovat kaikille avoimena ensi tiistaiaamuun saakka. Nyt on siis hyvä mahdollisuus käydä tutustumassa Hämeen Sanomien verkkosisältöihin ja vinkata siitä myös kaverille. Kun uudistus saadaan maaliin, on toimitettu sisältö jälleen maksumuurin takana. Miksikö? Siksi, että laadukkaan paikallisen journalismin tekeminen maksaa eikä sitä voida tehdä ilman tilaus- ja ilmoitustuloja.

Mitäs sitten , jos uudet sovellukset eivät toimi, et muista mediatunnusta tai on muita teknisiä ongelmia?

Sovelluksiin ja tunnuksiin liittyvissä ongelmissa auttaa asiakaspalvelu, jonka tavoittaa numerosta 03 6151300.

Sen lisäksi järjestämme helpdeskin Hämeen Sanomien aulassa ensi viikon keskiviikkona ja torstaina 12.–13. lokakuuta. Silloin voi tulla kello 9–15 välillä oman puhelimen tai tabletin kanssa kanssa autettavaksi, jotta tarvittavat sovellukset saadaan asennettua ja toimimaan.