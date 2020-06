Hämeenlinna tunnetaan urheilusta

Koronan ja nyt alkaneen loman aikana on tullut seurattu keskivertoa enemmän Hämeenlinnaa koskevia asioita. Toissapäivänä illalla eksyin Hämeenlinnan politiikkasivulle ja siellä oli yhtenä aiheena Kanta-Hämeen matkailun ”tuulisuus”. Keskustelun kuuma peruna oli, miten Hämeenlinnaan saadaan matkailijoita? Keskusteluissa vilisi Hämeen linna, Sibelius, Aulanko, Ahvenisto, Museo Militaria jne. Huomasin, että kukaan keskustelijoista ei maininnut urheilua. Asiaa, joka minutkin Hämeenlinnaan toi. Minusta kannattaisi pohtia, voisiko urheilu olla Hämeenlinnan matkailun valttikortti.

Hämeenlinna on olympiakaupunki, jossa on monia loistavia urheiluseuroja – jääkiekossa jopa hallitseva suomenmestari HPK. Kaupungissa asustelee urheilun maailmanmestareita, olympiamitalisteja ja suomenmestareita ja muita erinomaisia urheiluosaajia. Mahdollisuuksia hyödyntää urheilijoita ja seuroja matkailun edistämiseksi on monia.

Muutamia ehdotuksia, jotka itse nostaisin: Voisivatko urheilijat tai seurat tunnustaa pelipaidoissa kaikkien tunteman oranssivärin tai kaupungin logon. Voisiko jokainen seura sitoutua ottamaan viikonlopun tai jopa viikon, jonka aikana he järjestäisivät kansallisen tai kansainvälisen massatapahtuman yhdessä kaupungin kanssa esimerkiksi erilaiset ja eri-ikäisille kohdennetut turnaukset lentopallossa, jalkapallossa, jääkiekossa, salibandyssa ja myös yleisurheilukisat, suunnistustapahtumat, uintikisat.

Mahdollista olisi järjestää myös tapahtumia, joissa urheilijat, seurat, yritysmaailma ja kaupunki kohtaisivat toisensa. Urheilutapahtumat tuovat paljon ihmisiä Hämeenlinnaan, mistä hyötyvät tapahtuman järjestäjät, yritykset ja kaupunki. Useamman päivän tapahtumat täyttäisivät myös hotellit.

Kaupungin kannattaisi kutsua kaikki Hämeenlinnan urheiluseurojen edustajat yhteiseen palaveriin ja keskustella, mitä kaupunki voisi yhdessä urheiluseurojen tai urheilijoiden kanssa tehdä Hämeenlinnan tunnettavuuden nostamiseksi. Mahdollisuuksia Hämeenlinnassa on monia ja puitteet urheilulle hyvät. Oranssi brändi on jo olemassa, joten sen luomiseen ei tarvita rahaa. Nyt pitää saada ihmisiä, jotka uskaltavat laittaa itsenä likoon ja alkavat toimia.