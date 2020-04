Hämeenlinnalla on vääjäämättä taas edessä veroprosentin nosto

Kaikki kunnia ja kannustus niille, jotka näissä oloissa täyttävät minkä tahansa puolueen lomakkeen ja lähtevät kuntavaaliehdokkaaksi.

Vaaleihin ei ole enää vuottakaan. Valppaimmat puolueiden kunnallisjärjestöt, joita on nettisivukatsauksen perusteella neljä, ovat ehdokashaun jo aloittaneetkin.

Hämeenlinnassa puolueella voi olla enintään 76 ehdokasta. Neljä vuotta sitten vain kokoomus ja demarit ylsivät täyteen listaan, muut jäivät kauas.

Nyt on isoimmillakin kova urakka. Valtuutettukandidaateille ei voi luvata mukavien päätösten tekoa. Raatihuoneella ei rattoisasti rallatella, kun korona panee kuntatalouden korisemaan.

Kunnan toinen perustehtävä palveluiden järjestämisen lisäksi on elinvoiman edistäminen. Koronakriisin jälkeisessä ajassa elinvoiman edistämistä on toki hengissä pitäminenkin.

Kuten Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri jo ennakoi: ensi vuosi voi olla koronavaikutuksiltaan jopa tätä vuotta pahempi. Samaan on pakko varautua kunnissakin.

Hämeenlinnan on katettava viime vuoden loppuun mennessä kertynyt alijäämä (-13,7 miljoonaa euroa) reilun kolmen vuoden kuluttua. Siinäkin olisi tekemistä.

Juuri saamani tiedon mukaan kaupungille arvioidaan kertyvän tänä vuonna lisää alijäämää kolmekymmentä miljoonaa euroa. Vaikka valtion kompensoivat toimet kuittaisivatkin tuosta kolmasosan, niin onhan tuo aikamoista.

Aivan ilmeistä on, että taas on korotettava kunnallisveroa. Kysymys on enää siitä, kuka sen sanoo ensiksi ääneen.

Tälle vuodelle Hämeenlinna korotti veroprosenttia 0,25 prosenttiyksiköllä. Se tuo noin kolmen miljoonan euron vuosituoton.

Silti pitäisi tänä vuonna saada yli kymmenen miljoonaa euroa enemmän verotuloja kuin viime vuonna, jotta ennen koronaa tehty budjetti olisi jotenkin voinut pitää kutinsa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana on Hämeenlinnassa kasvanut ylivoimaisesti eniten kaupungin verorahoituksen eri muodoista suhteellisesti kiinteistöveron tuotto . Se on yli kaksinkertaistunut. (Ne muut ovat kunnallisvero, yhteisövero ja valtionosuudet).

Kaupunki on kuluttanut vuosittain noin 10 miljoonaa todellista kantokykyään enemmän. Aloitettu säästöohjelma riittää vain alkuun.

Uudet valtuutetut pääsevät laatimaan uutta listaa, jos asiaa edes voi sinne asti pitkittää. Kaupungin on saatava käyttötaloutensa tasapainoon, eli suomeksi: tuloja ylös, menoja alas.

Väkiluvun kasvun varaan on laskettu paljon ja lasketaan vastakin. Silti verotulojen kehitys junnaa.

Vaikka viime vuonna väkiluku kääntyi ilahduttavasti plussalle, ollaan yhä melkein 400 asukkaan päässä viiden vuoden takaisesta asukasmäärästä.

Kaupungin tavoitteensa ollut väkiluvun kasvattaminen vuodesta 2016 viidessä vuodessa liki tuhannella on ilman muuta unta ja utopiaa.

Eikä se juuri lohduta, että historiallisen heikossa hapessa ovat muutkin kunnat. Ei Raatihuoneella päätä espoolainen tai tamperelainen, vaan hämeenlinnalainen, hämeenlinnalaisten äänin.

Peruspalveluita on pyöritettävä, heikoimmista huolehdittava.

Parempiosaiset voivat vähentää joutavaa valittamista, tinkiä vaatimuksistaan ja miettiä kurjuuden määritelmänsä uusiksi. Mitä se kurjuus loppujen lopuksi on? Ei kurjuutta kummempaa.