Hämeenlinnan tori palveluineen on ollut tänä kesänä kutsuva keidas – vihdoinkin

Niin kauan kuin minä syntyperäisenä hämeenlinnalaisena, nykyisenä hattulalaisena ja eri paikallismedioiden toimittajana muistan, on ollut poru siitä, miten Hämeenlinnan torille saadaan elämää.No nyt on vihdoin saatu! Tori on ollut, jos ei nyt ihan täynnä, niin ainakin puolitäynnä iloisia, kiireettömiä ja kesähelteistä nauttivia ihmisiä päivä ja ilta toisensa jälkeen – allekirjoittanut mukaan lukien, välillä jopa viitenä…