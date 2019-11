Hämmästelen, miten harva työnantaja haluaa palkata nuoria

Olen itse ruvennut hakemaan työpaikkaa, ja työpaikkailmoituksia selatessani näen yllättävän vähän yrityksiä, jotka haluaisivat palkata nuoria.

Meidän työllistämistämme on yksinkertaisesti parannettava. Työpaikat suosivat työnhakijoita, joilla on jo aikaisempaa kokemusta työstä. Mitenhän kokemusta voi kuitenkaan hankkia, jos töitä ei tule?

Kavereillani ja myös itselläni olisi halu tienata rahaa ja päästä töihin, mutta koska kokemusta ei välttämättä ole, jää työnhaku korkeintaan haastatteluvaiheeseen. Parhaassa tapauksessa työpaikka aukeaa, mutta se ei ole välttämättä mieluinen.

Asia täytyy korjata, varsinkin, kun kesätyöhaku alkaa pian.

Työpaikkojen olisi hyvä kouluttaa uusia työntekijöitä työn aikana, jos aluksi osaamista ei heti löydy. Kokemuksesta tiedän, että tekemällä sitä parhaiten oppii.

Me nuoret olemme usein todella nopeita oppijoita ja pääsemme kärryille nopeasti.

Työpaikalla saamme jo elämän alkuvaiheessa kokemusta, josta on tulevaisuudessa hyötyä. Tulevaisuuden rahapuutteetkin ratkeavat työllisyydellä.

Varsinkin, kun olemme vielä peruskoulussa tai toisella asteella ja asumme vanhempiemme luona ilman säännöllisiä menoja. Nämä rahat saadaan säästettyä esimerkiksi opiskelua tai ensikotia varten ja turvata näin osin tulevaisuus kotoa pois muutettua.

Työllistyminen riippuu myös meistä nuorista. Olisi suotavaa, että ensityöpaikka on kiinnostava, ja siksi onkin haettava vain mieluisiin töihin.

Tämä koituu myös hyödyksi työnantajalle, jos motivaatio työntekoon on työntekijällä huipussa.

Meistä nuorista saa mahdollisesti myös pitkäaikaisia työntekijöitä ja tärkeitä lenkkejä työyhteisöön. Ei uskoakseni ole olemassa yritystä, johon ei nuoria kasvoja haluttaisi.

Jo työehtosopimuksen mukainen palkka on lähes menottomalle nuorelle hyvä. Pääasia työtä tekevälle ja työnantajalle on se, että työpaikan ja työyhteisön sopivuus nuorelle on erinomainen.

Myös meillä nuoremmilla on välillä kiireitä opiskeluiden ja harrastuksien takia. On siis työnantajankin meitä palkatessa olla valmis joustamaan työajoista ja niiden järkevästä määrästä.

Vaikka olemme töissä, menee opiskelu kuitenkin työn edelle ja se on myös työnantajan tajuttava. Silti nuoren on myös ymmärrettävä sitoumuksensa siihen, että opiskelu, vapaa-aika ja työ eivät estä toisiaan.

Toivon, että tulevaisuudessa työnantajat heräisivät palkkaamaan lisää meitä työhalukkaita nuoria.

Kirjoittaja on Kaurialan koulun yhdeksäsluokkalainen ja Hämeen Sanomien TET-harjoittelija.