Älä myönnä, älä korjaa – syytä ongelmista vaikka omaa keskuspankkiasi

”Vallitsevissa rahapolitiikan ideoissa on jotain pahasti vialla, kun keskuspankit suojelevat uskottavuuttaan ajamalla taloudet taantumaan”. Näin kirjoitti blogiinsa poliittisen talouden väitöskirjatutkija Antti Ronkainen.

Ronkainen arvostelee sitä, että keskuspankit nostavat korkoja. Pääministeri Sanna Marin (sd.) peesasi Ronkaista jakamalla hänen mielipiteensä twiitissään.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju on kauhuissaan (Kauppalehti 4.10.2022). Hän kysyy, että näinkö todella pääministeri ajattelee.

– Poliitikot voivat keskustella yleisestä talouspolitiikan koordinaatiosta, Marin vastasi arvosteluun.

Euroopassa ja Yhdysvalloissa lievitettiin aluksi finanssikriisiä luomalla valtavasti katteetonta keskuspankkirahaa. Yhtäkkiä markkinoilla havahduttiin, että useat valtiotkin olivat velkakriisissä. Jatkettiin rahan pumppaamista markkinoille.

Italian kaltaiset eurovaltiot kiinnitettiin keskuspankin pysyvään letkuluokintaan. Jotta ne eivät menehtyisi, korot pidettiin nollan tienoilla. Kun velkakriisejä ei ratkaistu, Suomessakin ryhdyttiin ratkaisemaan asioita lainaamalla alati lisää rahaa nollakorolla. Nollakorko on myös nostanut holtittomasti pääoma-arvoja ja velkaannuttanut kotitalouksia.

Hämmästyttää, että Kangasharjun kaltainen arvostettu ekonomisti ei ole aiemmin huomannut valittua linjaa. Rahapolitiikka, jota keskuspankkien pitäisi harjoittaa itsenäisesti, on alistettu päivänpoliittiselle rahanjaolle. – Whatever it takes, sanoi italialainen Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Mario Draghi.

Euroalueen inflaatio eli kuluttajahintojen nousu oli elokuussa 9,1 prosenttia. Yhdysvalloissa inflaatio ei ole yhtään paremmalla tolalla. EKP nukkui vielä, kun Yhdysvaltain keskuspankki Fed aloitti koronnostot. Kun Yhdysvalloilta vielä odotetaan euromaita parempaa talouskehitystä, kääntyi euron arvo viime vuoden lopulla syöksyyn.

Suomalaiset autoilijat ovat saattaneet ihmetellä, miksi polttoaineiden hinta ei juuri laske, vaikka raakaöljyn hinta on pudonnut tavanomaiselle tasolle. Euro on heikentynyt jo noin neljänneksen viime vuoden kesästä lähtien. Öljy ja useimmat muut raaka-aineet hinnoitellaan dollareissa.

EKP joutui pakon edessä ja liian myöhään käynnistämään koronnostot. Ronkainen ja Marin ovat oikeassa uskottavuudesta, mutta kyse ei ole keskuspankkien uskottavuudesta. Vaarassa oli valuuttamme euron uskottavuus.

Vaikeuksista syytetiin ensin finanssikriisiä, sitten velkakriisiä, sitten koronaa ja nyt Ukrainan sotaa. Syy on aina ulkopuolella.

– Inflaation juurisyy ovat korkeat energian hinnat, Marin selitti Prahassa.

Energiapolitiikka ja rahapolitiikka ovat kaksi erillistä asiaa, jotka tulisi pitää erillään. Meiltä ei puutu sähköä siksi, että Ukrainassa on sota tai EKP nostaa korkoja. Sähköä puuttuu, koska vanhaa tuotantoamme on hävitetty eikä uutta rakennettu tarpeeksi.

Keynesiläisten oppien mukaan taloutta pitäisi elvyttää alentamalla korkoja ja löysäämällä julkisia rahahanoja, kun taloutta uhkaa taantuma. Nyt eväät on syöty etukäteen.

“Kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen.” Kun syytä kalliiseen energiaan ei tunnusteta, ei ongelmiakaan ratkaista. Ilmeisesti ei ennen kuin kansalaisten mitta täyttyy.