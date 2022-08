Häsalainen: Älkää ratsastako ihmisten hädällä – sähkön hinta uhkaa jo terveyttämme

Sähkö on sietämättömän kallista. Monet ovat kertoneet julkisesti, että heidän laskunsa jää maksamatta. I hmisillä on suuri hätä. Sähkön hinta on elintärkeä kysymys pientalojen asukkaille. Tyyppikerrostaloasunnon kulutus on 2 000 kilowattituntia vuodessa, kun sähköllä lämmitettävän omakotitalon tyyppikulutus on 18 000 kilowattituntia. Jos omakotitalon kilowattituntihinta kohoaa 5 sentistä 30 senttiin, sähkö hinta arvonlisäveroineen nousee 1 116 eurosta 6 696 euroon....