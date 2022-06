Et sinä uskalla julkaista mielipidetttäni, kun Raution Sari on kieltänyt ja vaikka ei olisikaan, et sinä muutenkaan, ja kaiken lisäksi olet ihan varmasti täysin eri mieltä asiasta. Kyä näi o, vai hä? Ei sitä perushämäläisen puhelinkeskustelun mielipidettä koskaan tullut, joten ihan varmaksi ei voi sanoa, miten olisi käynyt. Olen toimittanut jo erittäin pitkään käsillä olevan...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja