Häsalainen: Houkutteleva Hämeenlinna syntyy tahtomalla ja tekemällä

Hämeenlinnassa on jo pitkään kaivattu koordinoivaa elinvoiman kehittäjää. On ollut seminaaria ja käytäväpuheita, joiden sisältö on sama. Pitäisi saada elinvoimaa: matkailijoita, muuttajia, yrityksiä, liikennettä. Elämää kaduille, kivijalkoihin ja tyhjille tonteille. Kuluneella viikolla valtuusto sai kunnon pöhinän aikakaiseksi. Lopputuloksena Hämeenlinna saa elinvoimajaoston ja uuden elinvoimajohtajan. Nyt voidaan rehellisesti todeta, että odotukset ovat kovat. Elinvoimajohtajan pesti ja...