Häsalainen: Ihmiskoe päättyy – keskuspankin pieni askel on järisyttävä loikka

Euroopan keskuspankki EKP nosti kaikkia ohjauskorkojaan puolella prosenttiyksiköllä viime torstaina. Pieni askel keskuspankilta, mutta järisyttävä loikka taloudessa. Rahapolitiikan muutoksen vaikutukset tuntuvat joka savussa, vaikka ihmiset eivät sitä vielä ymmärrä. ”Rahapolitiikan normalisointi on syytä aloittaa suuremmalla koronnostolla kuin vielä edellisessä kokouksessa ennakoitiin.” ”Negatiivisten korkojen aika on ohi”. ”Korkoja on tarpeen nostaa vielä lisää tulevissa kokouksissa”. Näin...