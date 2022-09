Jouduin verkkohuijauksen uhriksi ja häpesin silmät päästäni – Juuri siksi asioista pitää puhua, että ihmiset uskaltaisivat kertoa

Takana oli kiireinen päivä, kuten aina. Lapsi soittaa ja kysyy, mitä on tapahtunut, kun kortti ei kelpaa kaupassa. Tilillä pitäisi olla rahaa. Mobiilista selviää, että tili on nollilla. Käyn omassa verkkopankissa. Kaikilta hallinnoimiltani tileiltä rahat ovat hävinneet. Iskee paniikki. Mitä ihmettä on tapahtunut? Pankki ei tietenkään ole enää auki. Puhelu sulkupalveluun sulkee pankkitunnukset ja luottokortin....