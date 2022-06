Olemme julkaisseet Mielipide-palstalla lukijoiden kommentteja Hämeen Sanomien lehtiuudistuksesta. Erityisesti uusi kirjasin eli fontti, sääpalsta ja sudoku herättävät tunteita.

Lukijoiden kysymyksiin on yritetty vastata, mutta valitettavasti ihan kaikkiin palautteisiin ei ole vielä ehditty reagoimaan.

Yritetään korjata tilannetta ryhmäviestillä.

Nimimerkki Pitkäikainen tilaaja halusi tietää vastauksia seuraaviin asioihin:

Onko tekstin koko muuttunut pienemmäksi?

Onko tekstin paksuus muuttunut ohuemmaksi?

Onko teksti haaleampaa kuin ennen?

Onko lehtipaperin väri muuttunut valkoisesta harmaammaksi?

Onko lehtipaperi ohuempaa kuin aikaisemmin?

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Lehden kirjasin on tosiaan vaihtunut edellisestä.

Graafikkomme Soile Toivonen teki testin vanhalla ja uudella kirjasimella. Tämän kolumnin verkkoversiosta voit käydä konkreettisesti vertailemassa, miten fontti eli kirjasin on muuttunut.

Käytännössä uusi kirjasin on samankokoinen kuin vanhakin, mutta kirjasinleikkaus ei näytä yhtä vahvalta. Uusi fontti on siis hieman kevyempi ja voi siksi näyttää silmään haaleammalta kuin edellinen.

Yleensä uuden kirjasintyypin omaksumiseen menee hetki ja sitten silmä tottuu

siihen.

Ymmärrämme hyvin palautteen uudesta kirjasimesta. Asiat eivät ole kuitenkaan niin yksinkertaisia kuin moni toivoo: palauttakaa vanha.

Lehtiuudistuksen taustalla on paljon tekniikkaa ja lukuisia testauksia. Tämän ulkoasun taustalla on koko Keskisuomalainen-konsernissa tehty lehtiuudistus. Yli 90 lehden ulkoasu on yhtenäistetty. Työryhmä on tehnyt töitä reilun vuoden pääsuunnittelija Anna Thurfjellin johdolla.

Luettavuus ja huolellinen kirjasinten valinta on aina iso osa uudistusta, koska jälkikäteen niihin on vaikea vaikuttaa, kun kaikki tekniikka on jo rakennettu.

Sen sijaan lehtipaperin väri eikä rakenne ole muuttunut. Käytämme samaa painoa ja paperia kuin ennenkin.

Saamme välillä myös moitteita liian isoista kuvista. Tätäkin olemme vertailleet. Lehdessämme on sivumäärään verrattuna vähintäänkin yhtä paljon tekstiä ja juttuja kuin aikaisemminkin. Kuvat ovat jopa keskimäärin jopa hiukan pienentyneet entiseen verrattuna.

Sääpalsta tulee Ilmatieteen laitokselta. Sen sisältö muuttuu ensi tiistaina. Tuolloin maailman sään osuus vähenee ja kotimaan ja Hämeenlinnan säätä tulee viiden päivän tarpeisiin. Paikallinen sää kerrotaan kolmen päivän ajalle.

Joidenkin lukijoidemme mielestä sudokua on hankala täyttää, kun numerot ovat paksulla. Tämä johtuu siitä, että sudokuja pystyy täyttämään myös verkossa. ‘

Hämeen Sanomissa tämä toiminto ei vielä ole käytössä teknisten ongelmien vuoksi. Samoin ristikkoa pystyy jatkossa täyttämään verkossa.

Aika moni palautteen antaja vetoaa siihen, että entinen oli parempi. Ihmismieli on usein sellainen, että se kaipaa menneeseen ja muistoissa kaikki oli paljon paremmin.

Joskus on itsekin tullut hieraistua silmiä, kun on muistellut vanhoja “hyviä aikoja”. Kun arkistosta on kaivellut vanhoja lehtiä, onkin tullut silmille tunkkainen ilme ja kummalliset palstajaot.