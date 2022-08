Sähkö ei riitä ensi talvena, jos meillä on kova pakkanen. Pula iski jo viime talvena, jolloin Etelä-Suomessa pakkanen kiristyi yli 20 asteen. Tuolloin vielä Venäjä pelasti myymällä meille valtavasti huippuhinnalla sähköä. Emme niin ikään voi enää tukeutua muihin Pohjoismaihin talvella. Ruotsissa on jo annettu varoitus sähkön loppumisesta. M eiltä pikemminkin viedään sähköä Etelä-Ruotsiin. Sähkö on...