Häsalainen: Tänäkin kesänä pelataan jalkapallon arvokisoja – Seuraaminen kannattaa monesta syystä

Kaukana takana näyttävät olevan ajat, kun ketään ei kiinnostanut naisten pelaama jalkapallo. Vielä kesäkuussa osa jalkapallon ystävistä harmitteli, kun perinteisesti parillisen vuoden kesällä pelattavat arvokisat eivät alkaneet. Nyt sellaiset on tarjolla, kun koko heinäkuun ajan Englannissa pelataan naisten jalkapallon EM-kisoja. Suomalaismedia on nostanut kisoja hienosti esille. Helmareista ja kisoista on ollut kiinnostavia, hyvin tehtyjä juttuja...