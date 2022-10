Tyyppi, joka on aina oikeassa, on ihan helvetin raskas, mutta silti kannattaa katsoa ensin peiliin – Millainen keskustelija oikein olen?

Tiedätkö sen tunteen, kun joku vähän avautuu? Sylkee päällesi pahan olonsa, jättää kuuntelematta mitä vastaat ja häipyy kuin tuhka tuuleen. Siinä tulee vähän “käytetty” olo. Hämeenlinnassa on pantu tuulemaan. Kuin varkain kaupungista on muotoutunut keskustelun edistäjäkaupunki. Ensin oli vuosittainen Retoriikan kesäkoulu, jonka tavoitteena oli edesauttaa kävijöidensä vaikuttavaa viestintää. Nyt käynnissä on Hyvin sanottu – keskustelu...