Heikko dinosaurus ei ole kenenkään idoli

Euroopan unioni EU sai alkunsa vaatimattomasta tulliliitosta, mutta siihen on aina sisältynyt kaukokatseinen aate maanosan liittoutumisesta.

Yli 500 miljoonan asukkaan EU:ssa alkavat kuitenkin näkyä ongelmat, joita dinosaurus ei itse huomaa.

Imperiumien perisynti on, että ne kuvittelevat itsestään liikaa. Monet näkivät Osmanien valtakunnan ja Neuvostoliiton ongelmat, mutta valtakuntien sisällä elettiin lähes loppuun asti kuten ennenkin.

Sotilaallisesti EU on menneisyyden haamu. Se ei kykene tarjoamaan edes lähialueillaan ihmisille turvaa, mikä on koettu katkerasti muun muassa Kosovossa ja Ukrainassa. Puheet ovat voineet olla suuret, mutta tosipaikan tullen on Euroopasta jouduttu huutamaan Yhdysvallat apuun.

Taloudellisesti EU on edelleen vielä näennäisen vahva. Ulkoinen talous lepää kuitenkin lähes täysin Saksan varassa. Kun Saksan vienti nojaa autoteollisuuteen, joka ajetaan vaikeuksiin, on koko maanosa vaarassa.

Monet euromaat ovat ymmärtäneet, että yhteinen valuutta tarkoittaa kulutusjuhlia edullisella lainarahalla. D-markan korkopolitiikka ja liiran talouspolitiikka on yhdistetty tavalla, joka saattaa tuhota euron.

Euroopan unioni on levinnyt kuin Jokisen eväät. Kuka siitä on hyötynyt?

EU:n liittyivät vuonna 2007 Romania ja Bulgaria, jotka täyttivät jäsenyyden vaatimukset yhtä heikosti kuin Kreikka Emu-ehdot. Kun Romania ja Bulgaria siirtyivät sosialismista kapitalismiin, niiden nomenklatuura kaappasi myös rahat. Jäsenyydellä laillistettiin kaappaus.

Britannia aikoo erota tänä vuonna EU:sta. Tilalle ovat virallisina ehdokasmaina tarjolla Albania, Pohjois-Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki. Ne ovat Romanian ja Bulgarian kanssa maailman korruptoituneimpia maita. Turkki on kurdeja vastaan sotiva maa, joka on vaarassa luisua islamilaiseen yksinvaltiuteen.

Venäjän ja jopa Kiinan uskottiin kehittyvän länsimaisiksi valtioiksi. Vasta Ukrainan sota avasi useiden suomalaisten poliitikkojen Venäjä-silmät. Eräät poliitikot ja liikemiehet uskovat yhä, että Kiinan kanssa voi harjoittaa reilua kauppaa.

Suomessa ja koko Euroopassa pidetään paljon puheita, joissa kerrotaan, miten olemme esimerkkejä muille. Dinosaurus ei näe peilistä uhkia, horjuvia jalkojaan ja korruptiota. Se tuskin on kenenkään idoli.