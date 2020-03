Hullut Päivät tansanialaisella torilla

Kitengeksi kutsutaan värikästä vaatekangasta. Kangas on usein 6 jaardin (5,5 m) pituinen pala, jonka perushinta on 10 euroa.

Tuosta kankaasta valmistuu naisen mekko ja miehen paita. Tai naisen ja lapsen mekot. Tai mekko ja kantovaate.

Kankaiden printit ovat paikallisia tai muualta Afrikasta. Perinteisesti kitenge on puuvillaa. Nykyisin materiaali voi olla polyesteria tai muuta sekoitetta.

Kuumassa ilmanalassa puuvilla olisi parasta, mutta minkäs teet, kun ajat muuttuvat. Puuvilla on arvokasta.

Katujen varsilla on ompelimoita ja ompelijoita, fundeja. He valmistavat vaatteet Butterfly-polkukoneillaan. Käsityöläisen päiväpalkka on 4 euroa.

Kierrätettyjä vaatteita ja kenkiä ja asusteita voi ostaa halvalla – täällä ei todellakaan ole pula vaateiden määrästä. Viikkotorinäkymä on kuin Stockmannin Hulluillla Päivillä.

Lajiteltuja vaatteita: lyhythihaiset, pitkähihaiset, hihattomat, tummat, vaaleat, raidalliset, ruudulliset ja kukalliset paidat, topit, T-paidat, miesten värikkäät, valkoiset, pitkähihaiset ja lyhythihaiset kauluspaidat.

Pinot ovat korkeita, ja niitä on joka puolella.

Vielä 1970-luvulla Tansaniassakin on ollut pula vaatteista ja kengistä. Silloin ulkomailta tuotu apu on ollut tarpeen.

Käytettyjen vaatteiden myynti tuo rahaa myyjilleen. Ongelmana ovat usein likaiset ja rikkinäiset vaatteet, joita tänne lähetetään. Muutamissa Afrikan valtioissa on kielletty käytetyn vaatteen maahantuonti. Käsityöläisyys on elpynyt ja paikallisten oma tuotanto on päässyt nousuun.

Paikan päällä itse ommeltu vaate antaa työtä ja toimeentuloa.

Ennen kuin vaate on valmis, on tavattu ompelijan kanssa usein. Sopiva kangas viedään fundille, ja sovitaan vaatteen malli. Fundi ottaa mitat ompelemista varten. Vaatetta käydään sovittamassa, ja siihen tehdään tarvittavat korjaukset. Mittojen mukaan valmistettu vaate on sopiva.

Valmis vaate on prosessi ja lopputulos. Eri vaiheiden aikana tutustuu vaatteen tekijään. Lopuksi hymyillään, kätellään ja tekijä saa palkan tekemästään työstä.

Mittojen mukaan valmistettuun uniikkiin vaatteeseen on muodostunut tunneside.

Kirjoittaja on musiikinopettaja, joka on Suomen Lähetysseuran musiikinopetustehtävissä Tansaniassa. Lisäksi hän on Hämeenlinna-Vanajan ja Janakkalan seurakuntien nimikkolähetti.