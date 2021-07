Ikäihmisiä syrjitään psykoterapiaan pääsemisessä – valmistelussa oleva terapiatakuu parantaisi tilannetta, mutta myös siinä on ongelmansa

Mediassa on kerrottu viime vuosina lukuisia kertoja siitä, kuinka vaikeaa Kelan korvaamaan psykoterapiaan on päästä.Ennen terapian alkamista mielenterveyden ongelmista kärsivän on tavattava terveydenhuollon ammattilaisia ja luovittava byrokratian rattaissa. Myös terapeutin valinta voi olla huonossa kunnossa olevalle ihmiselle haastava urakka, jos paikkakunnalla on ylipäätänsä terapeutteja, joilla on tilaa uusille asiakkaille.Vielä huonompi tilanne on yli 67-vuotiailla. Heillä…