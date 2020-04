Ikänurkka: Suojele itseäsi ja tue muita

Kirjoitan tätä artikkelia maailman onnellisuuspäivänä. Suomalaiset ovat maailman onnellisinta kansaa. Tunnelma on kuitenkin ristiriitainen. Tilanne, jossa elämme koronan keskellä, muuttuu päivittäin. Tämäkin kirjoitus lienee vanha jo syntyessään. Ikäihmiset keskiössä Monet...

Kirjoitan tätä artikkelia maailman onnellisuuspäivänä. Suomalaiset ovat maailman onnellisinta kansaa. Tunnelma on kuitenkin ristiriitainen. Tilanne, jossa elämme koronan keskellä, muuttuu päivittäin. Tämäkin kirjoitus lienee vanha jo syntyessään. Ikäihmiset keskiössä Monet tautiepidemiat ovat vuosien varrella uhanneet etenkin lapsia, mutta tällä kertaa me ikäihmiset olemme keskiössä. Erityinen huomio ja huoli kohdistuu meihin. Onneksi meillä on myös eniten…