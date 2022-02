Inflaatio karkasi ja korotkin ovat jo nousseet – Keskuspankkiirien sormet menivät suuhun

“Milloin korot nousevat”. “Nostaako Yhdysvaltain keskuspankki Fed uudelleen ohjauskorkojaan jo alkuvuonna?” “Aloittaako Euroopan keskuspankki EKP koronnostot jo tänä vuonna?” Korot on pidetty jo toistakymmentä vuotta väkisin nollan tuntumassa. Korkoelvytys oli pelimerkkinä pöydässä jo ennen koronakriisiä. Viimeiset talouden tehohoitopaikat, valtavat alijäämät ja elvytyspaketit, ovat nyt käytössä. Seurauksena on hintojen raju nousu. Yhdysvalloissa inflaatio on jo yli...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja