Isäni, minä ja piirinmestari – Pidetään yhteyttä ystäviin ennen kuin on liian myöhäistä

Nimipäiväänsä viettivät torstaina Seppo ja Svante, tänään taas ovat vuorossa Impi, Immi ja Hjördis. Onnea oikein kovasti.Alkukesä on muutenkin kaikkinaisten onnitteluiden aikaa, on tapana muistaa sukulaisia ja ystäviä, kenellä sellaisia on. Onneksi olkoon kaikille, joilla on.Elämän saatossa alkaa jossakin vaiheessa tuntua vääjäämättä siltä, että huomattava osa vanhoista ystävistä on siirtynyt jo ajasta ikuisuuteen. Aikamme on…