Johtajien palkat saavat aina veren kiehumaan – Hyvinvointialueilla enemmän pitäisi puhuttaa kuitenkin johtajien määrä kuin ylimmän dirikan palkka

Tulevan hyvinvointialueen johtaja on vastuussa 170 000 kantahämäläisen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta. Oma Hämeessä on myös 6700 sote ja pelastustoimen työntekijää, joiden tulevaisuuden työpaikkaa ja työoloja johtaja pääsee heti ensitöikseen kehittämään. Haku on käynnissä ja hakijalta edellytetään muun muassa kantahämäläisten menestyjien ominaisuuksia, kuten Jukka Jalosen paineensietokykyä ja joukkueen rakennustaitoja sekä Miina Sillanpään yhdenvertaisuuden arvostamista....

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja