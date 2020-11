Jos Espanjassa, niin miksi ei meilläkin? – Sauvakävely voisi olla koronatalven hittilaji

Siitä on jo yli 20 vuotta, kun suomalaiset hurahtivat uuteen kuntoilumuotoon, sauvakävelyyn. Suomen Ladun ja sauvavalmistaja Exelin alkuunpaneman villityksen kulta-aikaa elettiin 2000-luvun taitteen molemmin puolin. Sittemmin uutuudenviehätys on haihtunut ja laji arkipäiväistynyt. Olisiko nyt uuden buumin paikka?Golf nousi Suomessa menneen koronakesän hittilajiksi. Nyt, kun golfkentät on suurimmaksi osaksi laitettu talviteloille, voisi olla hyvää aikaa kaivaa…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.