Julistetaan sulku, täyssulku, mutta on syytä painottaen korostaa, että asiaa tiettävästi vasta valmistellaan

Ongelmakeskeiseen itsehoitoterapiaan keskittyneenä raskassoutuisena pessimistinä en odota taas tältäkään päivältä mitään muuta kuin yhtä uutta vanhenemisperjantaita, joka on tilaisuus uusiin epäonnistumisiin. Tämä nyt jo eilinen torstaikin on riittävän paha. Keskiviikko oli vieläkin pahempi ja tiistaista alkaen taaksepäin vain kaameaa painajaista. Viikonloppu on yleisenä varotoimena peruttu, ja huomenna, kun toistaiseksi vielä luulemme olevan lauantai, onkin…