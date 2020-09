Kaipolan sulkeminen on poliittinen päätös, mutta seurauksia ei haluta niellä

UPM:n Kaipolan tehtaan lakkauttamisesta syntyi poliittinen kalabaliikki. Se on hyvin outoa.

Paperitehtaiden lakkauttaminen käynnistyi jo yli kymmenen vuotta sitten. Voikkaan, Summan ja monien muiden tehtaiden portit ovat sulkeutuneet. Pari vuotta sitten UPM sammutti kaksi aikakauslehtipaperikonetta, vaikka yhtiö pyörittää vanhempia vastaavia koneita Keski-Euroopassa.

Suomesta on vajaan 20 vuoden aikana lakkautettu lähes 30 erikokoista ja erilaista metsäteollisuuden yksikköä. Joitakin paperikoneita on muutettu kartonkikoneiksi, mutta samalla työllisyys on heikentynyt ja tuotannon jalostusarvo on laskenut.

Painopapereita valmistavat tehtaat, jotka menneinä vuosina olivat tuottavimpia, uhkaavat loppua kokonaan.

Metsäteollisuuden osuus Suomen koko tavaraviennistä on edelleen noin 20 prosenttia. Käytännössä sen osuus on paljon merkittävämpi, koska tuotteet ovat lähes täysin kotimaista työtä ja raaka-ainetta. Esimerkiksi konepajateollisuuden tuotteet sisältävät paljon tuontiosia.

Prosessiteollisuuden nyrkkisääntö on, että kustannukset jakautuvat kutakuinkin tasan viiden tuotannontekijän kesken. Ne ovat raaka-aineet, kuljetukset, energia, palkat ja pääoma.

Jos kuljetus- ja energiakulut nousevat 50 prosenttia, yhtiöt voisivat korvata sen ilmaisella puulla tai työvoimalla.

Suomen teollisuuden energiakustannuksia on kasvatettu koko 2000-luvun. Puun tie paperiksi alkaa metsästä, jossa metsäkoneiden polttoöljyn vero on yli nelinkertaistunut 2000-luvulla. Kuljetusten suurin kustannus on diesel, jonka vero on lähes kaksinkertaistunut.

Sähköenergia on varsinkin tänä kesänä maksanut Suomessa tuntuvasti enemmän kuin kilpailijamaissa. Syynä tähän on energiapolitiikka. Meille joudutaan tuomaan sähköä ja Ruotsin siirtoverkot eivät ole toimineet.

Vihreän liiton ideologi Osmo Soininvaara julisti jo 2000-luvun alussa kuolemaa ”vanhalle savupiipputeollisuudelle”. Metsäteollisuuden tuho on harkittu poliittinen teko.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) moittii tehtaan lakkauttamisesta yhtiötä, mutta korottaa samalla sen veroja. Teollisuutta tuhotaan innokkaasti, mutta tilalle ei ole tarjota mitään eikä seurauksia haluta niellä.