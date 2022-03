Kansa jyrää nyt päättäjämme – poliitikkojen pitäisi vastata turvallisuudesta

Ukrainan sota on pakottanut päättäjämme miettimään uudelleen Suomen turvallisuuspolitiikkaa. Uusia linjaratkaisuja on jo tehty. Suomi auttaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta kansaa ja toimittaa sille sotatarvikkeita. Päättäjiltä odottaisi kuitenkin, että he kykenevät näkemään eteenpäin eivätkä tee päätöksiä vasta, kun tilanne on päällä. – Nyt ei pidä hötkyillä, sanovat eräät päättäjämme. Jotenkin tuntuu siltä, että nämä samat päättäjät...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja