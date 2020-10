Kirkko voisi vihdoin lopettaa yhdestä ja samasta asiasta vänkäämisen

Ilahduin lukiessani lehdestämme (15.10.), että emerituspiispa Wille Riekkisen mielestä kirkko voisi luopua vihkioikeudestaan.

En usko olevani ainoa kirkon rivijäsen, joka on perin juurin kyllästynyt vänkäämiseen siitä, saako evankelis-luterilainen pappi vihkiä homoparin vai ei.

Hulluahan on sekin, että eri hiippakunnissa asiassa on toimittu eri tavoin. Helsingissä pappi on omana ratkaisunaan voinut vihkiä homoparin, mutta Oulun hiippakunnassa näin tehnyt pappi on saanut varoituksen.

Tuli mieleen käväistä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan nettisivulla tutkailemassa, onko siellä millään tavoin käsitelty homopareja Häät-osiossa. Ja olihan siellä. Sivulla sanotaan, että siviiliavioliiton solmineille samaa sukupuolta oleville puolisoille voidaan järjestää rukoushetki.

Hattulan ja Janakkalan seurakuntien sivuilla kerrotaan, että maistraatissa solmitulle avioliitolle voi saada siunauksen – sukupuolista ei mainita erikseen.

Tiedän, että moni ajattelee, miksei sitten riitä, että homoparitkin saavat halutessaan kirkollisen siunauksen siviilivihkimisen jälkeen.

Tässä kannattaa kuitenkin kuulla homojen ja lesbojen omia kantoja. Esimerkiksi kirjailija Antti Holma kertoo podcastissaan, kuinka hän kävi jumalanpalveluksissa uskollisesti vuoden ajan, kunnes päätti erota kirkosta.

Hän koki, että kirkko kyllä jotenkuten hyväksyy homot, mutta ei kuitenkaan pidä heitä samanarvoisina muiden kanssa. Ja yksi osoitus tästä epätasa-arvoisesta suhtautumisesta on hänen mielestään juuri se, ettei homopareille suoda kirkollista avioliittoon vihkimistä.

Kun kirkossa ei kerran pystytä saavuttamaan yksimielisyyttä siitä, kuuluuko kirkollinen vihkimys kaikille pareille, on parempi noudattaa Wille Riekkisen ehdotusta.

Kun kirkolta otetaan pois vihkioikeus, tasa-arvo toteutuu. Kaikki maistraatissa vihityt parit saisivat halutessaan kirkollisen siunauksen. Näinhän se menee monessa muussakin maassa.

Tämän jälkeen kirkko voisi vihdoin keskittyä tärkeämpiin asioihin.

Wille Riekkinen huomauttaa, että kirkko on ollut aivan liian hiljaa ilmasto- ja ympäristökysymyksissä. Mitä, jos aloittaisivat vaikka niistä?