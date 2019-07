Koira ei ole ihminen, vaikka rakas onkin

Päättyvän viikon puhuttavin aihe on ollut Hämeenlinnan Iittalassa tapahtunut koirahyökkäys, jossa iso koira hyökkäsi 10-vuotiaan pojan kimppuun.

Etenkin sosiaalisessa mediassa tapaus on nostanut kovan äläkän. Kuten aina, kun koira puree.

Moni kirjoittamaan äitynyt on vaatinut koiraa lopetettavaksi.

Pojan kimppuun käynyt koira kuuluu mastiffeihin, jotka ovat Suomessa nykyisellään harvinaisia. Harvinaisia varmasti siksi, että hurjimmillaan mastiffit voivat kasvaa jopa satakiloisiksi.

Haastattelemani Koiramme-lehden janakkalalainen päätoimittaja Tapio Eerola kiteytti monenlaiset ongelmat: Ihmisen ja koiran suhde on inhimillistynyt. Koirat eivät ole enää lemmikkieläimiä, ne ovat perheenjäseniä.

Näin on myös omalla kohdallani. Tiibetinterrieri Aune on ollut rakas perheenjäsen yhdeksän vuoden ajan.

Mutta ymmärrän kaiken keskellä myös sen, että Aune on eläin, joka toimii viettiensä ja vaistojensa varassa. Se on paimenkoira, joten sillä on laumansa, jota se suojelee ja toimii tämän tehtävän mukaisesti.

On minun tehtäväni tulkita sen eleitä, ja joskus hyvin pieniäkin signaaleja sen tulevista reaktioista.

En voi jättää vastuuta sille sen reaktioista, sillä Aune ei elä meidän normiemme mukaan.

Se ajattelee ruokaa, reviiriä ja reagoi.

Jokaisen koiraa hankkivan täytyy tämä sisäistää, muuten ongelmakoirat ja koiraongelmat vain lisääntyvät.

On mielestäni erikoista, että lähes kuka tahansa voi hankkia kymmeniä kiloja painavan koiran, kohdella sitä miten haluaa tai jättää se kouluttamatta.

Vastuulliset kasvattajat eivät myy pentua kenelle tahansa, mutta kaikki eivät ole vastuullisia kasvattajia.

Rekisteröimättömiä ja rokottamattomia koiria myydään niin kovaan hintaan, että se on pentutehtailijoille erittäin tuottavaa toimintaa.

Toisinaan pentutehtailu on myös naamioitu löytökoiratoiminnaksi.

Ihminen tuntee pelastavansa, mutta todellisuudessa tukee moraalitonta toimintaa.

Koira voi tuoda helpotusta yksinäisyyteen, mutta se ei voi korvata ihmissuhdetta. Koira ei ole ihminen.