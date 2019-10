Kolumni: 75 prosenttia miehistä ja 80 prosenttia naisista on ennakkoluuloisia naisia ja erityisesti naispuolisia asiantuntijoita kohtaan

Sain kutsun yrittäjille suunnattuun tapahtumaan. Tilaisuus vaikutti kiinnostavalta, mutta puhujissa ei ollut yhtä ainutta oman sukupuoleni edustajaa esikuvana ja tarinankertojana.

Kiitin kutsusta, onnittelin All male -panelista ja kysyin, miksi olivat päätyneet näin miehiseen esiintyjäkaartiin.

Jaoin kuvan tapahtumasta (neljä miestä kuvassa) yrittäjänaisten Facebook-seinälle.

Vastaanotto yllätti: osa naisyrittäjistä vähätteli asiaa; täytyykö joka asiasta vetää herne nenään? Ehkä naiset eivät päässeet paikalle?

Masensi. Miten he eivät näe mikä asetelmassa on pielessä? Että kyse ei ole tästä yksittäisestä tapahtumasta, vaan rakenteista, jotka ylläpitävät epätasa-arvoa. Ne on tiedostettava, jotta maailma voi muuttua.

Kysyin, osaisivatko he kuvitella julisteeseen naisten päät. Kehtaisivatko järjestäjät silloin kutsua miehiä tapahtumaan? Tulisivatko miehet? Joku vastasi, että sehän on miesten ongelma, jos eivät tule. Mutta eihän se ole. On koko yhteiskunnan ongelma, jos se hukkaa 50 prosenttia aivokapasiteetista.

BBC:n julkaiseman analyysin mukaan 75 prosenttia miehistä ja 80 prosenttia naisista on ennakkoluuloisia naisia ja erityisesti naispuolisia asiantuntijoita kohtaan. Heihin luotetaan vasta, kun he ovat todistaneet kykynsä. Asiantuntijatehtävää hakiessa miehillä on kissan päivät: sama hakemus naisen nimellä lähetettynä sai vain kaksi yhteydenottoa, miehen nimellä seitsemäntoista.

Jopa feministi voi olla alitajuisesti ennakkoluuloinen naista kohtaan. Osittain se selittyy historialla ja vallan rakenteilla: siellä missä ei ole valtaa, siitä taistellaan. Mutta tutkimusten mukaan ympäristö, jossa elämme, vaikuttaa meihin jopa voimakkaammin kuin henkilökohtaiset kokemukset.

Kun mediassa puhutaan johtajuudesta ja pätevyydestä, ääneen pääsevät miehet. Matelija-aivomme kytkevät nämä kaksi asiaa yhteen: johtaja ja pätevä ihminen on yhtä kuin mies. Nainen yhtä kuin koti ja perhe. Kuinka epäreilua tämä onkaan niitä kohtaan, jotka eivät koe sopivansa lokeroon.

Mutta onko mitään tehtävissä, kun kerran kyse on alitajunnasta?

On. Lainaan BBC:n artikkelia: kun saat itsesi kiinni epäilemästä asiantuntijanaisen pätevyyttä, läppää itseäsi naamaan ja ala ajatella kuten 2000-luvun ihminen eikä luolamies (tai -nainen).

Kaksi viikkoa myöhemmin tuli vastaus tapahtuman järjestäjältä: Meillä puhujien valinnassa yksi tärkeimmistä kriteereistä on se, että hänellä on tapahtuman teemaan sopiva hyvä tarina, josta osallistujat eli yrittäjät voivat ammentaa asioita omaan yritystoimintaansa. Lisäksi karismaattisuus ja kiinnostava persoonallisuus ovat myös tärkeitä kriteereitä.

Sain Facebookissa kuuluttamalla hetkessä kokoon pitkän listan kriteerit täyttäviä naispuhujia. Lähetin sen tapahtuman järjestäjälle.

Kirjoittaja on kavioliitossa elävä viestintäyrittäjä ja vuorovaikutusvalmentaja