Kolumni: Giarreen uusia keskeneräisiä rakennuksia – Giarrelaiset pitävät tarinan typeryksenä EU:ta

Giarre on pieni 27 000 asukkaan kaupunki Sisiliassa lähellä Etnaa. Kaupungin nähtävyys ovat kuitenkin suuret keskeneräiset rakennusprojektit. Näitä rakennelmia on jopa 160.Giarressa on keskeneräisenä muun muassa teattereita, parkkitaloja, suuri ulkoilmateatteri, monitoimikeskus, leikkipuisto ja ulkoilmauimala. Huippuna on keskeneräinen 20 000 katsojan poolostadion. En tunne italialaisia poolon harrastajia.Keskeneräiset rakennukset on tehty EU:n tuella ja paikallisten viranomaisten päätöksillä….

