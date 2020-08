Kolumni: Helsinki ryhtyy tuottaman kaukolämpöä sähköllä – Mökinmummo maksaa älyttömyyden

Valtiovarainministeriön budjettiesityksen veronkorotusten keskellä on mielenkiintoinen verohuojennus. Teollisuuden sähkövero lasketaan EU:n minimitasolle 0,5 senttiin kilowattitunnilta.

Sähkövero on luonteeltaan kulutusvero, jolla ei ole muuta tarkoitusta kuin kerätä tuloja valtiolle. Tällaisilla veroilla ei yleensä rasiteta vientituotteita, jotka kilpailevat markkinoilla verottomien tuotteiden kanssa. Miksi EU-mailla on tällainen vero?

Budjettiesityksen erikoisin maininta sähköverosta on lämpöpumppujen siirtäminen teollisuuden II veroluokkaan. Nyt ei ole kyse kotitalouksien lämpöpumpuista. Te maksatte edelleen lämpöpumppunne käyttämästä kilowattitunnista 2,253 senttiä veroa, josta maksetaan edelleen 24 prosentin arvonlisävero.

Satojen miljoonien etu menee kivihiiltä polttaville energiayhtiöille. Hiilenmustat energialobbarit, jotka ovat naamioituneet vihreään, ovat pitkään ajaneet yhtiöiden sähköveron leikkaamista.

Helen eli entinen Helsingin Energia kuluttaa noin kolmanneksen maan kaikesta kivihiilestä. Veroina kyse ei ole nappikaupasta, sillä Helen tuottaa vuodessa noin 7 miljardia kilowattituntia lämpöä.

Kivihiilen polttaminen lämmöksi on kiellettyä vuonna 2029. Helsinkiläiset eivät tiedä, miten he saisivat tuolloin lämpöä. Pormestari Jan Vapaavuori on jopa heittänyt ehdotuksen, että ongelman ratkaisijalle annetaan miljoonan euron palkinto.

Helen on suunnitellut, että se ryhtyy tuottamaan kaukolämpöä sähköllä. Lämpöpumpuilla energian hyötysuhdetta parannetaan, mutta periaatteessa lämpöpumput vain muuttavat sähkön lämmöksi. Kovalla pakkasella ilmalämpöpumput menettävät edullisen hyötysuhteensa.

Kaukolämmön tuottaminen sähköllä on energiataloudellista haaskausta. Voimalassa, usein ulkomailla, tuotetaan sähköä, joka siirretään toiseen voimalaan. Siellä sähkö muutetaan lämmöksi, joka johdetaan kalliita putkia pitkin suurella hukkalämmöllä kuluttajille. Tuhlaava malli vaarantaa myös koko maan sähköhuollon talvella, jolloin sähkön kulutus on suurin, ilmalämpöpumppujen hyötysuhde katoaa eikä tuulivoimaa tuoteta.

Budjetista löytyy myös Helsingin huuhaan maksaja. Mökinmummon polttoöljyn veroa korotetaan jälleen tuntuvasti.