Kolumni: Kulta ei ole ehkä kallistunut – Rahan arvo on voinut laskea

Kullan hinta rikkoi tällä viikolla maagisen rajan. Troy-unssi (31,1 grammaa) maksaa pörsseissä yli 2 000 Yhdysvaltain dollaria.

Raju arvonnousu hämmästyttää. Selityksiksi on meilläkin julkisesti nimetty ”pelkoja” ja ”hermoilua”. On muistutettu, että kullan hinta on ennenkin pomppinut.

Kulta on kuitenkin trendinä kallistunut kohta 12 vuotta. Viikko ennen Lehman Brothersin kaatumista lokakuussa 2008 unssin kultaa sai 756 dollarilla.

Kullan hinta laski tilapäisesti, kun länsimaiden kansantaloudet hieman normalisoituivat vuosina 2012–2015. Kullan hinta kääntyi erittäin rajuun nousuun, kun pörssikurssit työnnettiin jälleen ylös entistäkin löysemmällä rahapolitiikalla vuonna 2019. Katteeton raha hakeutui osakemarkkinoille.

Sille, että kullan hinnannousu on ajoittain katkennut, on aina löytynyt luonnollinen selitys.

Saatamme ajatella kullan hintaa väärin päin. Kullan arvo on ehkä pysynyt ennallaan, mutta rahamme arvo on hiipunut. Emme ole vain huomanneet rahan arvon katoamista, koska kiinalaiset ainakin toistaiseksi myyvät sitä vastaan tuotteitaan.

Sen sijaan rahan arvon heikkeneminen näkyy talouskasvun tyrehtymisenä, kansantalouden alijäämäisyytenä ja pörssikurssien nousuna.

Yhdysvaltain dollarin arvo sidottiin kultaan vuonna 1944 Bretton Woodsissa. 35 dollarin velkakirjat, joita kutsuttiin seteleiksi, sai vaihtaa keskuspankissa unssiksi kultaa. Muut valuutat sidottiin dollarin arvoon. Kullan hinta lähti nousuun, kun valuutan sidos kultaan poistettiin vuonna 1971. Rahaa laskettiin liikkeelle enemmän kuin keskuspankkien holveissa oli kultaa.

Kun uutta rahaa tehdään mielettömästi, kriisistä selviydytään vasta, kun keskuspankin kullan arvo vastaa liikkeellä olevan rahan määrää. Laskeeko rahan arvo niin paljon, että kultaunssi maksaa kohta 20 000 euroa tai enemmän?

Menneinä vuosikymmeninä kultaa suorastaan pilkattiin. Talouslehdet kirjoittivat, että keskuspankkivarantojen säilyttäminen kultana on vanhanaikaista.

Julkisten tietojen mukaan keskuspankit ostavat nyt lisää kultaa holveihinsa. Jos keskuspankit eivät luota rahaan, kannattaako ihmisten luottaa?