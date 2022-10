Kolumni: Monena keväänä iskenyt kuume on nyt taltutettu, mutta hyviin peeseihin en vielä pääse

Autokuumeen sijaan minuun on iskenyt monena keväänä rullasuksikuume. Hiihtokauteni ovat olleet eri pituisia, mutta yhteistä niille on ollut tunne, että olisi pitänyt hiihtää enemmän. Keväällä, kun rullahiihtäjiä on alkanut näkyä, olen katsonut uteliaana heidän menoaan. Rullaluistimet ovat minulle täysin vieraat, ja niille nouseminen on aina tuntunut pelottavalta ajatukselta. Suksien hankinnankin olen lopulta hylännyt kevät toisensa...