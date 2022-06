Tällä jutulla on nimellistä arvoa. Tänään Aaton nimipäivänä monen aatokset ovat jo huomisessa juhannusaatossa. Homman nimi on se, että 24.6. vietetään Suomen suurinta nimipäivää. Nimenomaisia sankareita on paljon. Kohtuuden nimissä on sanottava, että heitä on yhdelle päivälle ihan liikaa. Yle laski muutama vuosi sitten yli 180 000 nimipäiväjuhlijaa, joiden ensimmäisenä etunimenä on Juha, Janne, Jani, Jukka,...