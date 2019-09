Totuus tulee lasten suusta ja sitä olisi syytä kuunnella

Eikö olekin yleisesti tunnettu tosiasia, että totuus tulee lasten suusta? Välillä nuo huomiot ovat maailman kokoisia. Joskus lapset kokoavat myös voimansa yhteistä asiaa edistääkseen.

Reilu vuosi sitten tyttäreni luokkakavereineen keräsi adressin, jossa kritisoitiin liian suuria luokkakokoja. Se ei johtanut edes kunnon keskusteluun opettajien ja oppilaiden välillä, mutta onneksi lasten vaikuttamisinto ei tyrehtynyt tähän.

Sain viime viikolla nähtäväkseni uuden kannanoton, joka tähtää parempilaatuiseen kouluruokaan, jotta kolmasosa ruoasta ei menisi enää haaskuuseen. Palmian pahat pöperöt pois keräsi ensimmäisten parin päivän aikana jo sata allekirjoitusta.

Ensi vuonna on kulunut 50 vuotta siitä, kun Leena Krohn debytoi komeasti sisarensa Inari Krohnin kanssa teoksella Vihreä vallankumous. Kirja kertoo kaupungista, jonka aidoin suljettuun puistoon suunnitellaan autotehdasta ja pysäköintitaloa. Lapset haluavat saada puiston kaikkien vapaaseen käyttöön ja järjestävät vallankumouksen yhdessä koirien ja kissojen kanssa.

Yhä ajankohtaisempi teos keräsi ilmestyessään palkintoja, mutta sai arvostelua siitä, että se opetti lapsille, miten vallankumous tehdään. Lasten vaikuttamispyrkimykset herättivät huolta yleisöosastopalstoilla: ”Mitä sanotte, vastuuntuntoiset vanhemmat, kun hyvän Helsinkimme kirjasto tarjoaa lapsillemme propagandaa vallankumouksen, esivallan vastustamisen ja ilkivallan puolesta”.

Ajattelin Vihreää vallankumousta heti, kun kuulin ensimmäisen kerran ruotsalaisesta koululaisesta Greta Thunbergista .

Kuusitoistavuotiaasta Gretasta on nopeasti tullut maailmanlaajuisen ilmastoliikkeen näkyvä symboli, joka käy puhumassa päättäjille EU-poliitikoista Maailman talousfoorumin osallistujiin ja saa globaalia kannatusta sanomalleen.

Luin vastikään Gretan perheen kirjan Sydämen asioita – perhe ja planeetta kriisissä, joka kertoo, miten maailmanlaajuisesti tunnettu koululakko ilmaston puolesta alkoi Tukholmasta valtiopäivätalon portailta vuosi sitten.

Yksinkertainen ja painava viesti kaikkia koskettavasta huolesta on helppo tavoittaa: päättäjien sanoissa ja teoissa on ristiriita, ja täydellinen toimintatapojen muutos on väistämätöntä, jos haluamme planeettamme säilyvän elämiskelpoisena. ”Kuvitelkaa mitä voisimme tehdä yhdessä, jos vain tahtoisimme”, hän sanoo.

Hämeenlinnalaisten lasten vaikuttamisen menetelmät ovat vuodessa kehittyneet. Tällä kertaa adressi laajenee muihinkin alueen kouluihin.

Silmiini osui seuraava teksti: ”Terveisiä Tuomelan koululta! Olemme huomanneet, ettei kovin moni pidä kouluruuasta. Siksi teimme adressin nimeltä Palmian pahat pöperöt pois. Huomioikaa, ettemme halua Palmiaa kokonaan pois. Haluamme, että Palmia tekisi ruokansa paremmin. Toivottavasti niin käy. Tarvitsemme siihen Seminaarin koulun apua!”