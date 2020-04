Korexit on hyvä huonolla säällä – Ratkaisu on suunniteltava

Kokenut kollega opasti aikoinaan: Bulevardille on helppo mennä, mutta sieltä on vaikea päästä pois. Kyse oli työmarkkinaneuvotteluista. Valtakunnansovittelija on Bulevardilla.

Ohjeen huomasi kantapään kautta oikeaksi, kun vietti Bulevardilla viikkoja.

Britannian pääministeri David Cameron kyllästyi narinaan EU:sta. Hän järjesti maansa jäsenyydestä kansanäänestyksen, jonka piti lopettaa vastahanka.

Britit eivät kokeneet äänestävänsä jäsenyydestä vaan muun muassa maahanmuutosta. Niukka enemmistö vastusti jäsenyyttä.

Ero nimettiin brexitiksi. Englannin kielen sana exit tarkoittaa lähtöä tai uloskäyntiä. Liike-elämässä exit-sanasta on tullut kansainvälinen käsite, jolla tarkoitetaan yrityksen omistuksesta irtautumista.

Britanniassa kansa äänesti päätöksen, jonka sisältöä kukaan ei tiennyt. Boris Johnson on nyt ajanut eropäätöksen läpi parlamentissa, mutta mitään erosopimusta ei ole edes näköpiirissä. Pohjois-Irlannista ei ole toimivaa ratkaisua.

Älä tee suurta siirtoa, jos et tiedä, miten siitä irtaudutaan. Kansaan tukeutuminen on vaarallista. Jos Suomessa olisi 80 vuotta sitten järjestetty kansanäänestys talvisodan rauhansopimuksesta, tuhoisa sota ei olisi päättynyt.

Suomalaiset tukevat koronakieltoja. Varsinkin iäkkäät ihmiset, jotka ovat riskiryhmässä ja jotka eivät ole mukana työelämässä, ajavat tiukkaa poikkeustilaa. Eri asia on, noudattavatko he itse ohjeita. Poliitikot kisaavat, kuka esiintyy tiukimmin.

Harvat ovat edes suutaan avanneet siitä, miten ja milloin poikkeustilasta irrottaudutaan. Monet pitävät epäasiallisena pelkkää mainintaa, että sadattuhannet suomalaiset ja kansantalous eivät kestä pitkää yhteiskunnan pysäyttämistä. Yksi ”totuus” on vaarallinen.

Euroopassa Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on poikkeus. Hän väläytti tällä viikolla, että maan koronarajoituksia voidaan kohta ryhtyä purkamaan.

Korexit on hyvä nimi suunnitelmalle irtautua vähitellen ja turvallisesti koronan aiheuttamasta poikkeustilasta. Corex on kosteutta pitävä ja samalla hengittävä kangas.

Korexit on pidettävä näköpiirissä, vaikka hyvää säätä ei olisikaan vielä luvassa. Voi käydä niinkin, että unohdetaan, miksi rajoituksia tehtiin.